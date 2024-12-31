JR¹ÃÉÜ±ØËÌ¸ý¼þÊÕ¤Ç¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¤òÌÀµ­¤·¤¿¹ÃÉÜ»Ô¤Î¾òÎã²þÀµ°Æ¤¬ÍèÇ¯4·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ø¤Î¶ì¾ð¤¬½»Ì±¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¤«¤é¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Ï¸©·Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤Æµ¬À©¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¹ÃÉÜ±Ø¼þÊÕ¹­¾ì¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Éµ¬À©¥¨¥ê¥¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ô¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¹ÃÉÜ±ØËÌ¸ý¤ÎÂ¿ÌÜÅª¹­¾ì¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÎò»Ë¸ø±à¤Î·×1¡¦1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Û¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¸ÞÎØ¶¥µ»¤ÇÃíÌÜ¤ò