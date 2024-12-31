¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤¬¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ë¤è¤êÅý³çÃÄÂÎ¤Î¾µÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊIBA¡Ë¤«¤é»ö¼Â¾åÃ¦Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñÇÉ¸¯¤Ê¤ÉIBA¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤òÄä»ß¤·¡¢²ÃÌÁ¹¹¿·¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¼êÂ³¤­¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IOC¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¼Â»Ü¤òÊÝÎ±Ãæ¤Ç¡¢25Ç¯Á°È¾¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹