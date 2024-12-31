¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦Á´ÆüËÜ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£´¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ÈÁÈ¡ÊÀÆÆ£¥ì¥¤¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡Ë¤ÈÇòÁÈ¡ÊÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢¥µ¥¤¥é¥¹¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè£µ£²²ó¹ÈÇò¥×¥í¥ì¥¹¹çÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ÈÇò¥×¥í¥ì¥¹¹çÀï¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤ÎÂç¤­¤µ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£ÇòÁÈ¤¬¾¡¤Æ¤ÐÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬¡¢¹ÈÁÈ¤¬¾¡¤Æ¤ÐÂç¿¹¤Èæ±Íò¤¬Ç­¼ª½÷Áõ¤·¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ëÈ³