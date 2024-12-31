¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î?£Ó£Î£Óµ¬À©?¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»º·Ð¿·Ê¹¤Ï£²£¸Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤¬Æ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÄä»ß¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëË¡²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äµ¶¾ðÊó¤È»×¤ï¤ì¤ëÈ¯¿®¤¬ÁªµóÃæ¤Ë²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¡£