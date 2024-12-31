YouTube¤Ç¤ÎMVºÆÀ¸²ó¿ô1²¯4000Ëü²ó°Ê¾å¡¢SNS¤ò´Þ¤à³Ú¶ÊÁíºÆÀ¸²ó¿ô150²¯²ó¤òÆü¡¹¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2024Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¹ÈÇòÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤ËÁ°¸åÊÔ¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·»¡¦¿ûÅÄ¾­Úö¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡Ö·»¤Ë