2025Ç¯ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ in ¤°¤ó¤Þ¡ÊÂè69²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡£·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î£·¶è´Ö100km¡Ë¡£Âç²ñ2ÆüÁ°¤Î12·î30Æü¡¢¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Êhttps://www.tbs.co.jp/newyearekiden/start/¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1¶è¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™3000£í¾ã³²8°ÌÆþ¾Þ¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê22¡¢SUBARU¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»°±º¤ËµÈµïÂçÏÂ¡Ê22¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢º´Æ£°ìÀ¤¡Ê23¡¢SG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¥È¥ê¥ª¤¬