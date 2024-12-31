Qiaoyi LiBrenda Goh[ËÌµþ £³£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦ËÌµþ»Ô¤Ï£³£±Æü¡¢»ÔÆâ¤Ç¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Êµ¬À©¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÌµ¿Í¤Î¸ø¶¦¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÁö¹Ô¤òÇ§¤á¤ë·×²è¡£ËÌµþÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·µ¬À©¤Ï£´·î£±Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£ËÌµþ»Ô¤Ï¼«²ÈÍÑ¼Ö¡¢ÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ»ÈÍÑ¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸òÄÌ¼êÃÊ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÆ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·úÀß¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÃæÉô