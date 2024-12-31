¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡ÛKinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2024¡×¡Ê¤è¤ë11»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º´°Áö¸å¤Î¿´¶­¤È¡¢Æ±ºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ïÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤Î25Ç¯¤ÎÎò»ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖEndless SHOCK¡×°ïÉÊ¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢ÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º´°Áö¤·¤¿¿´¶­¤³¤ÎÆü¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÂ­³Ý¤±25Ç¯¤Ç¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢11·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¼«¿È¤¬