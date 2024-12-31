¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÄëµþ¡ÊÅìµþB¡Ë£µ¡Ý£° ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu15Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¸Å¹ë¤¬£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Ç¤ÏµþÅÔµÌ¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Äëµþ¤Ï¡¢¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾£·Ê¬¤ËËÙ¹¾¿¿¹­¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤ÇÀèÀ©ÃÆ¡£Æ±19Ê¬¤Ë¿¹ÅÄ¹¸¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢£µÊ¬