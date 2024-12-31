¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¥¸¥àÄÌ¤¤¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!1¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ö¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ V2¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤¼ÂÍÑÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨