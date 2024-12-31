³«¶È60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±«¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¼¤¤¼å¤µ¤òÏªÄè¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Ë¼å¤¤¥ï¥±¤Ï²¿¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¤¢¤ë¹½Â¤¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£±«¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö·×²è±¿µÙ¤â2024Ç¯8·î¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÂæÉ÷7¹æ¡×¤È¡ÖÂæÉ÷10¹æ¡×¡£¤³¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ