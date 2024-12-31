¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¡ÊÆê¸¶¿¿¼ù¡¢½Ð°æÈ»Ç·²ð¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ëÎ®¤ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤¿½Ð°æ¤Ï¡¢Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç²ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Æê¸¶¤Ï¡Ö¥â¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«£±ÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¹¤ë¡Ä¡×¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤·ë²Ì¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£½Ð°æ¤ÏÇÔ°ø¤Ë