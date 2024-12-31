¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀïÄëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë£µ¡½£°¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡ËÄëµþ¤¬¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë£µ¡½£°¤Ç´°¾¡¡££²£°£°£²Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè£²£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£³«ËëÀï¤Ç£±£·Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾£·Ê¬¤Ë£Í£ÆËÙ¹¾¿¿¹­¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£±£¸Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é£Æ£×¿¹ÅÄ¹¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¥È