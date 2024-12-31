¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¿·³ãÌÀ·±¡Ê¿·³ã¡Ë£°¡½£¶ºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦£Î£Á£Ã£Ë£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡ËºåÆîÂç¹â¤Î¥¨¡¼¥¹£Í£ÆÈ£¡Ê¤Ï¤¶¤Þ¡ËÅß¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢£²ÆÀÅÀ£²¥¢¥·¥¹¥È¤È£´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾£¹Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤Æº¸Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¾å¤òÇË¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Æ±£²£´Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤òÇË¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç£²ÅÀÌÜ¡£Æ±