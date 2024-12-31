¡Ö¥¤¥ó¥­¾Ãµîµ¡Ç½»æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢°¦É²Âç¤ÎÆâÂ¼¹ÀÈþÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¡á12·î¡¢°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»ÔÀ½»æ¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¡Ö»æ¤Î¤Þ¤Á¡×°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯°¦É²Âç»æ»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¾Ã¤·¥´¥à¤¬»È¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥­¾Ãµîµ¡Ç½»æ¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£´û¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾Ã¤»¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢½ñ¤¤¤Æ¤«¤é°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¾Ã¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ìò½ê¤Ø¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ä·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¡¢¸øÅªÊ¸½ñ¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ