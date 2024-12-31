Ä¹Ìî¸©¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Ë¤â¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Î´µ¼Ô¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¡¢ÁêÃÌ¤òÃ´¤¦¡Ö»Ù±çµòÅÀÉÂ±¡¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸©Æâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø£±¤«½ê¤ò»ØÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¸©Æâ½é¤È¤Ê¤ë¡£¸©¤ÏÁá´ü¤Ë°åÎÅ¡¢ÁêÃÌ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Åö»ö¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎ·Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢Àµ¾ï¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀº¿À¼À´µ¡£¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤ëµñ¿©¤ä²áÅÙ¤ÊÎÌ¤Î¿©»ö¤òÀÝ¼è¤¹¤ë²á¿©¤Ê¤É¤ò