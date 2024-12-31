Ç®µ¤µå¤«¤éÄ¯¤á¤¿±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥ë¥È¥·¥ã¡¼¤Î¸ÅÂå°äÀ×¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸/Matt Cardy/Getty Images/File¡Ê£Ã£Î£Î¡Ëº£Ç¯¤Ï±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎµðÀÐ°äÀ×¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÍÎàºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î°äÀ×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¿·»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î¤Ë¸¦µæ¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬¶¦Í­¤·¤¿¾Úµò¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¡Öº×ÃÅÀÐ¡×¤¬¿ôÉ´¥­¥í¤Îµ÷Î¥¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÉô¤Î¸½ÃÏ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³