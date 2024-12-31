¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¤Ç¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤ÎQB¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¡Ê15¡Ë¡á¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Ï30Æü¤ËÂè17½µ¤¬½ªÎ»¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤Ë29¡½10¤Ç¾¡¤Ã¤Æ15¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡ËÂè1¥·¡¼¥É¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£QB¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤¬3TD¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤¬PO¿Ê½Ð¤ò³ÎÊÝ¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«