¢£¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè·³vs.Ê¿ËÜÏ¡¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÂÐ¹³ÀïÂè6»î¹ç¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBreakingDown¡Ù¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëºÙÀî°ìñ¥¤ò±§º´Èþ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¤òÃ£À®¤·¤¿±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Ê´ºÕ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ¹³Àï¤Ï3¾¡3ÇÔ¤Ë¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÚRIZIN¡Û¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¶¯Îõ¥Ü¥Ç¥£¤ÇºÙÀî°ìñ¥¤òÊ´ºÕºÙÀî¤ÏËÌ´ØÅì¤Î·ö²Þ¼«Ëý¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Î