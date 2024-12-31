¡È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ëÀê¤¤·Ý¿Í¡É¤Þ¤¹¤«¤¿°ì¿¿¡Ê41¡Ë¤¬ÏÃÂê¤À¡£º£Ç¯¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹±Îã¤ÎµÈËÜ¶½¶È·Ý¿Í½¸ÃÄ¡ÖÂçµÜ¥»¥Ö¥ó¡×¤Î±¿ÀªÀê¤¤¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î³èÌö¤òÅªÃæ¡£Â¾¤Ë¤â·Ý¿Í¤Î·ëº§¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤ØÅÁ¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤«¤¿¤ÎÆ³¤¯Êý¸þ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë»öÎã¤¬Â³½Ð¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¡¼¥¯Àê¤¤·Ý¿Í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¹¤«¤¿¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦¹½À®¡á¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û¡þ¡þ