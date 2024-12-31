¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ºî¤ë¿Í¤ÎÌ£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÄí¤ÎÌ£¤Ë¡£³Æ²ÈÄí¤ÇÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤ª»¨¼Ñ¤ÎÏÃ¡¿ºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷3¡Ê1¡Ë°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ÷Î¥¡£¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤âÇº¤ß¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡©¾¯¿©¤À¤±¤ÉÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¹¥¤­¤ÊÌîËÜ¤µ¤ó¤È¡¢¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤âÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÕÆü¤µ¤ó¡£°ìÉô²°¶´¤ó¤Ç¤ªÎÙÆ±»Î¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¶¦¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÉô²°¤Ë¡¢Æî