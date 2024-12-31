¢£¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè·³vs.Ê¿ËÜÏ¡¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÂÐ¹³ÀïÂè1»î¹ç¤Ç¡¢ÀÖÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ü¥¤¸ùµ±¤ËÈ½Äê2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸ÞÌÀ¹¨¿Í¤¬¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÄ«ÁÒ·³¡¦¸ÞÌÀ¹¨¿Í¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡×¶Ïº¹È½Äê¾¡Íø¤ËÈ¿¾ÊÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÆ±¤¸JAPAN TOP TEAM½êÂ°¤Ç¡¢DEEP¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤ÍRIZINËÜÀï¤â´Ö¶á¤È»×¤ï¤ì¤¿¸ÞÌÀ¤È¡¢ÂÇ·â½Ð¿È¤ÇMMA¤Ï1