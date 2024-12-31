¡Ö¥ä¥·¥ª¥Þ¥¹¡×¤òÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¤ë±§ÅÔµÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤Î¡Ö´Æ»ëÍÑÃÓ¡×¡á2024Ç¯8·î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÇòÂô¾ô¿å¾ì±§ÅÔµÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤¬2024Ç¯¤«¤é¡¢¾ô¿å¾ì¤Ç¿©ÍÑµû¤ÎÍÜ¿£¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÆ»¿å¤Î¤­¤ì¤¤¤µ¤ÎPR¤¬ÁÀ¤¤¡£½ý¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤ÆÊÌÚ¸©ÆÃ»º¤Î¥¤¥Á¥´¤òÇÀ²È¤«¤é°ú¤­¼è¤ê¡¢±Â¤Ëº®¤¼¤¿¡£¡Ö¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£25Ç¯1·î¤Ë¤â°û¿©Å¹¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£µû¤Ï¥Ë¥¸¥Þ¥¹¤ò²þÎÉ¤·¤¿ÉÊ¼ï¡Ö¥ä