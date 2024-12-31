¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¾¾ÅçÁï¤¬30Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡ËÆâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ötimelesz¤ÎQrzone¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿²ÐÍË¿¼Ìë0»þ5Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤È¤Î´Ø·¸À­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¾¾ÅçÁï¡¢Èþ½÷¤È¡ÈÂçÃÀ¥­¥¹¡É¢¡¾¾ÅçÁï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Ï¡Ö1ÈÖ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡×ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀ¾¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÖÁï¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤è¤êÁá¤¯¤¤¤¤¤Í