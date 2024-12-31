ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤ÎÅÚÅÄÂç¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡ÈºÆ½¸·ë¡É¤·¤¿¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥µ¥¹¥±¤Ï¡ÖÍÅ²ø¥Ï¥ä¥ê¥ä¥Þ¥¤¤Ë¡Ä¡×º£Ç¯¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ Âè»°Éô¡¦ÃæÇ¯Ê³Æ®ÊÔ¡Ù¤¬Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ø¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Û¥ï¥¤¥È¡¿ÄáÉ±¤ò