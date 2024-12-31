¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡ÛKis-My-Ft2¤¬31Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖKis-My-Ft2 Âç³¢ÆüÂçÈ¿¾Ê²ñ SP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£Àé²ì·ò±Ê¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡×¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢Èþ½÷¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå¢¡¥­¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡ÖM¥¹¥Æ¡×¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°²ó¸Ü¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡×¤ÇTravis Jap