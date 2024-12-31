À¾Àîµ®¶µ¡Ê¥Ñ¥ë¥³Äó¶¡¡Ë À¾Àîµ®¶µ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ë¥³¥°¥é¥ó¥Ð¥¶¡¼¥ë¡×¥³¥é¥Ü ¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥Ð¥¶¡¼¥ëÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖHOT LIMIT¥¹¡¼¥Ä¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢PARCO¤Î¥í¥´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£HOT LIMIT¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿À¾Àî¤ÎÅù¿ÈÂç¥Þ¥Í¥­¥ó¤Î½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËCM¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤ò¤Þ¤È