Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï31Æü¤Î2²óÀï¡£Ä¹Ìî¸©ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÀ¾¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¤ÎÂÐÀï¤¬¸á¸å2»þ10Ê¬¤Ë¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾åÅÄÀ¾¤ÏÁ°È¾2ÂÐ0¤È¥êー¥É¤·¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¾åÅÄ»Ô¤Î¾åÅÄÀ¾¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿®½£¤«¤é¤âÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Ç¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£¡ÚÆÀÅÀ¡Û¾åÅÄÀ¾Á°È¾24Ê¬ ¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¡¢Á°È¾38Ê¬ ¹â¶¶