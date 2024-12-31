»ä¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¥ß¥¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¸µÉ×¡Ê¥»¥¤¥ä¡Ë¤Ï²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È»ö¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÉ×¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢É×¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤ò¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ëº§À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·