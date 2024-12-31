FCÂçºå¤Ï31Æü¡¢DFóîÆ£Î´À®(30)¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÂåÉ½MF¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥«¥ê¥ë(19)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£óîÆ£¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2013Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£º´Àî°õºþSC¡¢FCÂçºå¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÅö»þÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎFCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£6Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°21»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢5Æü¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥«