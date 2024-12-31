¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀïÆü¾Ï³Ø±à1¡½2ÌðÈÄÃæ±û¡Ê2024Ç¯12·î31ÆüÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë3Ç¯Ï¢Â³18²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤Ï2²óÀï¤ÇÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢7Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëU¡½19ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäFW¹â²¬Îâñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·ÎÏµÚ¤Ð¤º¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¿·