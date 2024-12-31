Ãæ¹ñ¡¦¿·áÅ¤Î¿·¥¨¥ÍÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡¢£±²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥ÈÆÍÇËÒýÌ©»Ô°Ë¸ã¸©¤Ë¤¢¤ë50¥á¥¬¥ï¥Ã¥ÈµéÍÏÍ»±ö¥¿¥ï¡¼¼°ÂÀÍÛÇ®È¯ÅÅ½ê¡£¡Ê9·î12Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ÒýÌ©¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/¸Õ¸×¸×¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶èÒýÌ©¡Ê¥Ï¥ß¡Ë»Ô¤Î¶Ì»³É÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬30Æü12»þ¡¢·ÏÅýÏ¢·Ï¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼«¼£¶è¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï1²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ1²¯30Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¤Ë¾å¤ê¡¢¼«¼£¶èºÇÂç¤ÎÈ¯ÅÅ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿