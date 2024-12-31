³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZINDECADE¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè4»î¹ç¤Ç¡È¥­¥ó¥°¥«¥º¡É¤³¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Î¼¡ÃË¤Ç³ÊÆ®²È¤Î»°±º¹§ÂÀ¡ÊBRAVE¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ÉÚß·ÂçÃÒ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ËKOÉé¤±¡£¥×¥í3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¹§ÂÀ¤Ï21Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£YUSHI¤òÁê¼ê¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥­¥Ã¥¯¤ÇKO¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï22Ç¯8·î¤Ë¥¿