ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¡ÊKFC¡Ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Û¥Ã¥È¥Á¥­¥ó¡×¤ò2024Ç¯12·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÄêÈÖ¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Û¥Ã¥È¥Á¥­¥ó¡×¤ò¡¢ÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÅß¤âºÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Ï¥Ð¥Í¥í¤ò¤­¤«¤»¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¿É¤µ¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿°á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÉÌ£¤ò"ÄÉ¤¤¤¬¤±"¤Ç¤­¤ë¡Ö·ã¿É¥½¡¼¥¹¡×¤òÊÌÇä¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢Æ±¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç1¿É¡Á5¿É¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë¿É¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½