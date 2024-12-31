º£Æü31ÆüÂç³¢Æü¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£½ê¡¹¤Ç15¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥°¥Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü1·î1Æü¸µÆü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½é·Ø¤ä½éÆü¤Î½Ð¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¡£Âç³¢ÆüÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«º£Æü31ÆüÂç³¢Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²áÃæ¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã