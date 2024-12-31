É×¤¬¸«¤»¤ëº³ºÙ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¡¢´Ø·¸¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ëµµÎö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¾ðÉ½¸½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿°ÕÉ×¤«¤é°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë°ìÊý¤Ç¡¢É×¤Î¿´¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤â¡£³°ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ÎÊÑ²½É½ÌÌÅª¤Ê²ñÏÃ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é¤Î²ñÏÃ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î¤¹¤ì°ã