¡þRIZINDECADE¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZINDECADE¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè4»î¹ç¤Ç¡È¥­¥ó¥°¥«¥º¡É¤³¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Î¼¡ÃË¤Ç³ÊÆ®²È¤Î»°±º¹§ÂÀ¡ÊBRAVE¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ÉÚß·ÂçÃÒ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë1RKOÉé¤±¡£¥×¥í3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MMA¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÚß·¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°