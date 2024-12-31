¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤È¥¢¥í¥Ï¤¬¡¢12·î31Æü¤«¤é2025Ç¯1·î1Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBSËèÇ¯¹±Îã¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª2024¢ª2025¡Ù¡Ê¿¼11¡§45¡ÁÍâÁ°5¡§00¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û¡ØCDTV¡ÙÇ¯±Û¤·SP¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¡¦¥¢¥í¥Ï¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢²¼µ­¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·çÀÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ØCDTV