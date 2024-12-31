¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ß¥Ø¥¤¥ë¡¦¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¡á£²£¹Æü/Irakli Gedenidze/Pool/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ëµì¥½Ï¢¹½À®¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç£²£¹Æü¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç±¦ÍãÀ¯ÅÞ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ´¡×¤Î¸µµÄ°÷¥ß¥Ø¥¤¥ë¡¦¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÁª½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤È¿Æ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÇÉ¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Â¦½ô¹ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Ï¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤ÎµÄ²ñ¤ÇÀëÀÀ¤·¤¿¡£¥«¥Ù