¡þRIZINDECADE¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZINDECADE¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè3»î¹ç¤Ç¸µK¡½1¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÄ«µ×ÂÙ±û¡ÊÄ«µ×Æ»¾ì¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó½éÂå¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎYURA¡Ê¥À¥¤¥ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¡Ë¤ËÈ½Äê3¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè·³2¾¡¡¢Ê¿ËÜÏ¡·³1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«µ×¤Ï1R¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ëÆ°¤­¤«¤é±¦¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥Ã