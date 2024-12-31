¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢£²²óÀï¡Ï¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë£²¡Ý£± ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£12·î31Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè103²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¡¢¹âÀî³Ø±à¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£Á°²ó²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤À¡£¸åÈ¾£·Ê¬¡¢±¦CK¤Î¾ìÌÌ¡£¥Ë¥¢¤Ç£´¿Í¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÙøÍð¤µ¤»¤¿¸å¡¢£±¿Í¤¬¥­¥Ã¥«¡¼¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸