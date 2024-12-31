¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢28Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿B¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤È¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¤Î»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¥Ð¥¹¥±¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÆÃÊÌ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±µå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤â±þ±ç¤Ë