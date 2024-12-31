30ÆüÌë¡¢½©ÅÄ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ»ÔÆîÄÌÃÛÃÏ¤ÎÃæÂ¼ÍÎ»Ò¤µ¤ó83ºÐ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Ë²Ð¤¬½Ð¤ÆÌÚÂ¤Áí2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Ç½Ð²ÐÅö»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£Âæ½ê¤ä¥Ü¥¤¥éー¼¼¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤¿¤á²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ