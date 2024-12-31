¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ð£Ô£Ó£Ä¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±Ëç¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»öÌ³½ê£È£Ð¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤Ë¡Ø¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ê£Ð£Ô£Ó£Ä¡Ë¡Ù¤òÈ¯¾É¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¥¹¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡×¶õ¾ò½ùÎÑÌò¤ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¥Ñ¥ï¡¼Ìò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¡£¡Ö´ó¤»