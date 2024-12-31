ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ë¡È¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡É½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¡£¥²ー¥à¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤À¤¬¡¢´Õ¾Þ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£ ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥ê