インド宇宙研究機関（ISRO）は日本時間2024年12月31日に「PSLV-CA」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星はロケットから無事分離されたことをISROが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：PSLV-CA (SpaDeX)ロケット：PSLV-CA打ち上げ日時：日本時間 2024年12月31日1時30分発射場：発射場：サティシュ・ダワン宇宙センター（インド）ペイロード：SpaDeX（SDX01、SDX02）、他Sp