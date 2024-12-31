「BCNランキング」2024年12月16日〜22日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA50M550M（TVS REGZA）2位REGZA43M550M（TVS REGZA）3位REGZA55M550M（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）5位50v型 4K 液晶テレビ50E6K（Hisense）6位43v型 4K液晶テレビ43A6K（Hisense）7位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）8位AQUOS 4K4T-C50FL1（シ