「BCNランキング」2024年12月16日〜22日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA50M550M（TVS REGZA）2位REGZA43M550M（TVS REGZA）3位REGZA55M550M（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）5位50v型 4K 液晶テレビ50E6K（Hisense）6位43v型 4K液晶テレビ43A6K（Hisense）7位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）8位AQUOS 4K4T-C50FL1（シ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. レコ大 ミセス歌唱冒頭にSNS混乱
- 2. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 3. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 4. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 5. 小室夫妻の安寧脅かす1枚の写真
- 6. 邦人女性スパイ罪 中国で6年服役
- 7. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 8. 親子の縁を切ります 67歳母絶句
- 9. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 10. 中居騒動めぐりnews23に批判の訳
- 1. 自宅で子ども3人死亡 母親もけが
- 2. 小室夫妻の安寧脅かす1枚の写真
- 3. 足立敏之議員の死因 溺死と発表
- 4. 山口組餅つきで怒号? 緊迫の瞬間
- 5. 子3人死亡 逮捕母「間違いない」
- 6. 石破氏 生放送でおにぎり一気に
- 7. 悠仁さま ご結婚は「絶望的」か
- 8. 神奈川で子ども3人死亡 母を逮捕
- 9. 上野動物園に「逆ギレ女」暴行も
- 10. おせちトラブル 毎年起こるワケ
- 1. 親子の縁を切ります 67歳母絶句
- 2. 炎上で娘死亡 今も耳に残る言葉
- 3. 佳子さまが30歳 コート姿に絶賛
- 4. 一夫多妻ヒモ男 第5夫人が消える
- 5. ディズニー入場料 全世界で問題
- 6. 500万消え悲鳴…息子が衝撃告白
- 7. 失礼な奴 高須氏が麻生氏に怒り
- 8. 海外で死亡の足立議員 死因判明
- 9. 「愛子天皇」安倍政権が画策か
- 10. 冬に増える ぎっくり腰の要因
- 1. 邦人女性スパイ罪 中国で6年服役
- 2. 韓の旅客機事故「犯罪に近い」
- 3. 事故の韓国機 48時間で13回運航
- 4. 「朝鮮学校」のヤバすぎる内情
- 5. 韓国 エンジン故障を虚偽報告か?
- 6. 北朝鮮女性「獣にも劣る生活」
- 7. 体重42kgで失神 スンヨンが回顧
- 8. 韓国で中国人集団暴行 怒りの声
- 9. Googleで故郷を探索 涙した女性
- 10. 韓国機 バスの点検時間より短い
- 1. エリート層に武士の姓が多い事実
- 2. お金貯め込みすぎた高齢者の末路
- 3. ノースフェイスのアウターに驚き
- 4. 母の遺品整理 家計簿を見て号泣
- 5. みずほ銀行で一時システム障害
- 6. 80代母の1億円株 相続税に衝撃
- 7. 税務署から連絡が貯金の証明方法
- 8. 「財政健全度ランク」TOP10
- 9. 引き出し屋に1300万円 母の後悔
- 10. 韓旅客機炎上 鳥吸い込まれた音
- 1. mixiとFacebookのシェア争い
- 2. 12歳少女 3500年前のお守り拾う
- 3. Switch後継機 ビジュアル判明か
- 4. App Store1位のカメラアプリ「SODA」のナチュ盛りを「SNOW」「BeautyPlus」と徹底比較（小彩楓）
- 5. 雪国じゃなければこれで十分。わずか108gで、ポップな色が楽しいダウン
- 6. MSにとって最もリスクの高い製品
- 7. やっぱりオーディオに取り憑かれた1年だった by二見直明
- 8. 最後の砦を他の誰かに手渡すな──テレビ放送のオワコン化がもたらすもの【道越一郎のカットエッジ】
- 9. 「Nintendo Switch2」噂まとめ
- 10. 恐竜の時代からほ乳類は存在していた？ 2億8000万年前の動物の骨が見つかる
- 11. キミは燃焼系『アミノ式』をおぼえているか
- 12. 【独占記事】米ヤフーが動画配信サイト『ヤフー・スクリーン』を閉鎖
- 13. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記念イベントで聞いた“プレイしたくなる”イイ話
- 14. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」って、“一度で二度美味しい”のを知っていますか？
- 15. iPhoneのUSBポート 意外な使い方
- 16. 新製品レビュー：キヤノン EOS R1 継承と進化を体現したフラッグシップモデル…スペック表では見えない真の実力は？
- 17. ルータのデフォルト資格情報を悪用してサイバー攻撃、1.5万台にリスク
- 18. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
- 19. 薄くてちっちゃい財布。ギャルソンのClassicを3年使って、2色目を追加購入しました
- 20. チリ史上最高の評価！ プレミアムワイン「セーニャ」が20周年
- 1. 元横綱・白鵬 5億円以上の損失か
- 2. ド軍に復讐 大谷同僚が寝返りか
- 3. 大みそかが誕生日 水原被告の今
- 4. サッカー元ロシア代表が戦死
- 5. ライオン 名シーンの裏側公開
- 6. 妊娠報告前 大谷の気遣いに絶賛
- 7. 駅伝6人抜き「不破ちゃん」話題
- 8. 大谷夫妻が鑑賞 絶賛された作品
- 9. 尚弥も井岡も延期 マジ辛すぎる
- 10. 大谷の有言実行力にファン驚愕
- 1. レコ大 ミセス歌唱冒頭にSNS混乱
- 2. 八田容疑者 事件めぐり新事実か
- 3. 環奈「パワハラ報道」に心境吐露
- 4. 交際0日婚の臼田あさ美 離婚発表
- 5. 中居の問題「被害者女性も悪い」
- 6. 中居騒動めぐりnews23に批判の訳
- 7. 男子5人惚れた高3美女が…まさか
- 8. 「ザブングル」一夜限りの復活
- 9. 女性100人ズラリ 金スマに嫌悪感
- 10. さんま MC番組の後継者を指名
- 1. 過保護? 32歳息子の予約をする母
- 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 3. 私がいない 義母の年賀状に戦慄
- 4. 男性が「結婚無理」と感じる女性
- 5. 母のおせち作り止めたい 物議に
- 6. 63歳で娘…診察室で号泣したワケ
- 7. 1年余りで離婚 夫の「モラハラ」
- 8. ガン療養中も姑が帰省強要 絶縁
- 9. 3COINSの「お出かけ便利グッズ」
- 10. 魚を常温の棚に スーパーで驚愕