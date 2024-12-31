Æþ¼Ò£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤ÎËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ÎÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿Á÷¤Ã¤Æ¡×¡£ËÜ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ½éÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¡¢£´²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¼¢²ì³Ø±à¡¦¹â¶¶¶¢À»¤Î¤Ä¤Ð¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ²èÁü¤ò¸«Ä¾¤¹¤È³Î¤«¤Ë¡ÖÃëÁÛÌëÌ´¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ä¤Ð¤â¤è¤¯¸«¤Ê¤¬¤é¼èºà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¡ÈÀ»ÃÏ¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥È¤¬´Å¤¤¤¾¡×¤ÎÅÅÏÃ¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã