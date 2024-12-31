»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Ç30ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£30Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Äá²¬»Ô²¼ÅÄÂô¤ÎÌµ¿¦¡¦À¸ÅÄÀººî¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Î¼«Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬È¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤ª¤è¤½290Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î²È¤Ï3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢3¿Í¤È¤â³°¤ËÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç