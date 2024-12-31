佐々木朗希の代理人がメディア対応したロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す佐々木朗希投手について、代理人を務めるジョエル・ウルフ氏が30日（日本時間31日）、オンライン会見に応じた。ウルフ氏は佐々木のメジャー挑戦への思いについて「金持ちになりたいから、ここに来るのではない」と語った。すでに20球団が興味を示しているとされるなか、ウルフ氏は「彼には向上心がある。お金で動いている選